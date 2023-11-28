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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, iş yerleri fırtınada hasar gören esnafla görüştü

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, hafta sonu etkili olan fırtınada iş yerleri hasar gören sanayi esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:20
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, iş yerleri fırtınada hasar gören esnafla görüştü
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, hafta sonu etkili olan fırtınada iş yerleri hasar gören sanayi esnafını ziyaret etti.

        Ünsal, yazılı açıklamasında, iş yerleri kuvvetli rüzgar ve fırtınadan etkilenen Kılıçözü Sanayi Sitesi'ndeki esnafla bir araya geldiğini, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini aktardı.

        Kent genelinde bir çok kamu ve özel binanın çatılarının uçtuğunu, ağaç ve trafik levhalarının yerinden söküldüğünü, bazı cami minarelerinin devrildiğini hatırlatan Ünsal, fırtınada sanayi esnafının dükkanlarının da zarar gördüğünü belirtti.

        Zaman zaman saatte hızı 100 kilometreyi aşan rüzgar ve fırtınada can kaybı ve yaralanma olmadığını vurgulayan Ünsal, "Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde iş yerleri hasar gören esnafımızla görüştük. Kendilerine ‘geçmiş olsun’ temennilerimizi ilettik. Her zaman yanlarındayız ve üzerimize düşeni de yapacağız. El emeği ve büyük gayretle çalışan esnafımız bizim başımızın tacıdır. Rabbim daha büyük felaket ve afetlerinden korusun." ifadelerini kullandı.

        Ünsal'a ziyaretinde, sanayi esnafı ve BBP Kırşehir İl Başkanı Mustafa Uslu ile AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

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