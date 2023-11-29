Ankara'da trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Ankara'da otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Kırşehir'de toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Ali (53), Makbule (52), Ebru (31) ve Uraz Bulut'un (1) cenazeleri, Kırşehir Ahi Evran Camisi'ne getirildi.

Burada aile yakınları ve akrabaları, taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Kırşehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Kılıçözü Sanayi Sitesi esnafları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıçözü Sanayi sitesi esnaflarından Ali Bulut'un yönetimindeki 06 BP 3988 plakalı otomobil, dün, Ankara-Kırıkkale kara yolunda radar uyarı tabelası ve kameralarının bulunduğu direğe çarpmış, kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti.