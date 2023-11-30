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        Kırşehir'de DEAŞ'ın sözde "kadısı" ile 2 üyesi yakalandı

        Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu sözde "kadı" ile 2 örgüt üyesi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:56
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        Kırşehir'de DEAŞ'ın sözde "kadısı" ile 2 üyesi yakalandı
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        Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu sözde "kadı" ile 2 örgüt üyesi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ içerisinde sözde kadı olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emri veren Irak uyruklu A.J.H. ile örgüt adına faaliyet yürüten E.S. ve E.V'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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