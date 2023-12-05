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        Kırşehir'de üniforma giyen engelliler temsili polis oldu

        Kırşehir'de engelliler polis üniforması giyerek trafik ekipleriyle uygulama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:13 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:24
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        Kırşehir'de üniforma giyen engelliler temsili polis oldu
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        Kırşehir'de engelliler polis üniforması giyerek trafik ekipleriyle uygulama yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi ekipleri, Cacabey Meydanı'nda engelliler ve aileleriyle bir araya geldi.

        Polis montu, yeleği ve şapkası giydirilen engelliler bindirildikleri ekip otosunun sirenini çaldı.

        Lise Caddesi'ndeki kavşakta polislerle temsili uygulama yapan engelliler araçları durdurup yayaların geçişini sağladı.

        Aileler de çocuklarının fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Etkinliği değerlendiren Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, motivasyon ve farkındalık çalışması için polis ekiplerine teşekkür etti.

        Engellilerin hayatın içinde olduğunu vurgulayan Göçmen, "Engelli kardeşlerimiz için polislerimizle çalışma yaptık. Amacımız onların farkındalığını en üst düzeye çıkarabilmek. Engellilerimiz, 'Bizim neyimiz eksik, biz de her şeyi yapabiliriz.' diyor. Burada çok mutlu oldular. Kıyafetlerini giydikleri polislerin görevini icra etmeye çalıştılar." dedi.

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