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        Kırşehir'de kümeslerden güvercin çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de, kümeslerden güvercin çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:43 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:47
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        Kırşehir'de kümeslerden güvercin çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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        Kırşehir'de, kümeslerden güvercin çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kervansaray, Nasuhdede ve Bahçelievler mahallerindeki bazı kümeslerden 100 güvercinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler, güvenlik kameralarından tespit ettikleri S.T, ve R.T.D'yi yakaladı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olduğu belirtilen 100 güvercin, polis tarafından sahiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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