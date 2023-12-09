AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan belediyedeki "zimmet" iddiasına ilişkin açıklama
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediyesinde "zimmete para geçirme" ve "avans ödeme kaybı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediyesinde “zimmete para geçirme” ve “avans ödeme kaybı” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Ünsal, yazılı açıklamasında, Kırşehir Belediyesinde “zimmete para geçirme” ve “avans ödeme kaybı” iddiasıyla 4 belediye personelinin gözaltına alınmasına kadar gelen sürecin Sayıştay denetimi ve Mülkiye müfettişlerinin incelemesi ile ortaya çıktığını savundu.
Şüpheliler gözaltına alınana kadar kamuoyuna bilgi verilmediğini vurgulayan Ünsal, "Belediye başkan yardımcılarınız ve bazı müdürlerinizin bu olaydaki sorumlulukları nedir? Belediye başkan yardımcılarınızla alakalı bir yaptırımınız olacak mı? Yaşanan son olay da göstermektedir ki, tuz kokmuş ve artık çözüm üretemez hale geldiniz. Anadolu’nun kadim şehri Ahiliğin başkenti Kırşehir’e bu belediyecilik anlayışı yakışmadı." ifadelerini kullandı.
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