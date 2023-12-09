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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan belediyedeki "zimmet" iddiasına ilişkin açıklama

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediyesinde "zimmete para geçirme" ve "avans ödeme kaybı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 18:15 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:15
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan belediyedeki "zimmet" iddiasına ilişkin açıklama
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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir Belediyesinde “zimmete para geçirme” ve “avans ödeme kaybı” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

        Ünsal, yazılı açıklamasında, Kırşehir Belediyesinde “zimmete para geçirme” ve “avans ödeme kaybı” iddiasıyla 4 belediye personelinin gözaltına alınmasına kadar gelen sürecin Sayıştay denetimi ve Mülkiye müfettişlerinin incelemesi ile ortaya çıktığını savundu.

        Şüpheliler gözaltına alınana kadar kamuoyuna bilgi verilmediğini vurgulayan Ünsal, "Belediye başkan yardımcılarınız ve bazı müdürlerinizin bu olaydaki sorumlulukları nedir? Belediye başkan yardımcılarınızla alakalı bir yaptırımınız olacak mı? Yaşanan son olay da göstermektedir ki, tuz kokmuş ve artık çözüm üretemez hale geldiniz. Anadolu’nun kadim şehri Ahiliğin başkenti Kırşehir’e bu belediyecilik anlayışı yakışmadı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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