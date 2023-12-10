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        Kırşehir ve Kayseri'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Kırşehir ve Kayseri'de, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:53 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:53
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        Kırşehir ve Kayseri'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Kırşehir ve Kayseri'de, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kırşehir'de Kudüs Platformu öncülüğünde "Adımlarımız Filistin'in Özgürlüğü İçin" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Ahi Evran Camisi önünde toplanan grup, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

        Cacabey Meydanı'nda sona eren yürüyüş sırasında "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Kahrolsun İsrail", "Kırşehir uyuma, Filistin'e sahip çık" sloganları atıldı.

        Grup adına açıklama yapan Nurullah Taha Erbaşı, Filistinlilerin asla vazgeçmediklerini, verdikleri mücadeleyle insanlığın onurunu koruduklarını söyledi.

        Siyonizmin yalnızca Filistin için değil, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya için büyük bir tehdit olduğunu öne süren Erbaşı, "Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye, İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

        Etkinlik, Kırşehir Müftüsü Mustafa Tekin'in dua etmesiyle sona erdi.

        - Kayseri

        Kayseri'de de İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi önünde toplanan MAZLUMDER üyeleri, ellerindeki Filistin bayrakları ve Gazze'de yaşananları anlatan fotoğraflarla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Filistin çadırına kadar yürüdü.

        Etkinlikte açıklamalarda bulunan MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'de soykırım yaptığını belirtti.

        İsrail'in mala ve cana zarar vererek insanlık suçu işlediğini aktaran Kartal, buna sebep olan İsrail yöneticilerinin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Haluk Özdemir de 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her zeminde ve her şartta Filistinlilerin yanında olduklarını belirtti.

        Bugünün İnsan Hakları Günü olduğunu ancak insanlığın ayaklar altına alındığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapan işgalciler, son 2 aylık süreçte 13 bine yakını kadın ve çocuk olmak üzere, 17 binden fazla Filistinliyi şehit etti. İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. BM ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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