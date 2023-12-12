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        Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi

        Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince resmi kurum çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:40
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        Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi
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        Kırşehir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince resmi kurum çalışanlarına yönelik afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

        Kırşehir AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline afet farkındalığı eğitimi verildi.

        Eğitimde personele afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, afet ve acil durum planı, afet bilinci, yaşam çevresindeki riskler, yapısal olmayan risklerin azaltılması, afetlerin ilk 72 saati için hazırlık, aile afet planı, afetler öncesi, sırası ve sonrasında uygulanması önerilen doğru davranış şekilleri, afet sonrası temel ihtiyaçlar konularında bilgilendirme yapıldı.

        Ardından yangın eğitimi verilerek, gaz ve duman dolu ortamda hareket tarzı, yangın söndürme sistemleri, yangında kurtarma faaliyetleri, taşınabilir söndürme cihazı ile müdahale uygulamalı gösterildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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