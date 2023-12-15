Kırşehir'de aranan 22 kişi yakalandı

Kırşehir'de son 15 günde, haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişi yakalandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kent genelinde farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "Hırsızlık, yankesicilik, kişi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, mala zarar verme, silahla tehdit, güveni kötüye kullanma" suçlarından aranan şüpheliler tespit edildi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 22 kişi farklı adreslerde yakalandı.

Kırşehir Adliyesindeki işlemlerinin ardından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari cezaevine teslim edildi, 13 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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