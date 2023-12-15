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        Kırşehir'de aranan 22 kişi yakalandı

        Kırşehir'de son 15 günde, haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:25 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:25
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        Kırşehir'de aranan 22 kişi yakalandı
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        Kırşehir'de son 15 günde, haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişi yakalandı.

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Kent genelinde farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "Hırsızlık, yankesicilik, kişi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, mala zarar verme, silahla tehdit, güveni kötüye kullanma" suçlarından aranan şüpheliler tespit edildi.

        Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 22 kişi farklı adreslerde yakalandı.

        Kırşehir Adliyesindeki işlemlerinin ardından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari cezaevine teslim edildi, 13 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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