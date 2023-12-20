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        Kırşehir'de esnaf vergi kanunundaki düzenlemelere ilişkin bilgilendirildi

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile İl Defterdarlığı tarafından esnafa, vergi kanunundaki düzenlemeler hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:38
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        Kırşehir'de esnaf vergi kanunundaki düzenlemelere ilişkin bilgilendirildi
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        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile İl Defterdarlığı tarafından esnafa, vergi kanunundaki düzenlemeler hakkında bilgi verildi.

        KESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, birliğin konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, devletin mali, ekonomik ve sosyal nitelikteki çeşitli görevlerini yerine getirmesinde vergi gelirlerinin temel rol oynadığını aktardı.

        Programda basit usule tabi üyelerin bilgilendirildiğini hatırlatan Öztürk, "Defterdarlığımız her zaman esnaf ve sanatkarlarımıza yardımcı olmuş, muhasebe birimimiz ile iş birliği içinde çalışmalar yapmıştır. Esnaf ve sanatkarlarımız vergilerini aksatmayarak devletinin her daim yanında olmuştur. Ülkemizin ekonomik olarak büyük darbeler aldığı pandemi döneminde vergi ödemelerinde haklı gecikmeler yaşansa da üyelerimiz vergi duyarlılığını üst seviyede devam ettirmiştir." diye konuştu.

        Defterdar Mustafa Kurt ise esnaf ve sanatkarların vergi ödemelerinde titiz davranmasına ve hassasiyetine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından esnaf temsilcilerine basit usule tabi olma şartları, vergi mükellefiyetleri, faturalandırma, belge düzenlemeleri konularında bilgi verildi.

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