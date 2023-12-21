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        Okul Sporları Gençler Güreş Grup Yarışmaları Kırşehir'de başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet programında yer alan ve Kırşehir'de başlayan Okul Sporları Gençler Güreş Grup Yarışmaları'na 25 ilden 500 güreşçi ve antrenör katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 13:32 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:56
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        Okul Sporları Gençler Güreş Grup Yarışmaları Kırşehir'de başladı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığının faaliyet programında yer alan ve Kırşehir'de başlayan Okul Sporları Gençler Güreş Grup Yarışmaları'na 25 ilden 500 güreşçi ve antrenör katılıyor.

        Kırşehir Spor Salonu'ndaki yarışmalarda 14-15 yaş grubu sporcular, seremoninin ardından grekoromen ve serbest stilde mindere çıktı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, gazetecilere, sporcuların 24 Aralık'a kadar sürecek yarışmalarda minderde mücadele edeceğini söyledi.

        Ata sporu güreşe ilginin yoğun olduğunu belirten Şahin, "Kırşehir olarak ata sporumuza her platformda sahip çıkmayı sürdürüyoruz. Müsabakaların ardından dereceye girenler Türkiye şampiyonalarına katılacak. Bu tip turnuvaların şehrimize de çok büyük katkısı var. Antrenör ve sporcular, 4 gün boyunca kentin kültürel mekanlarını gezecekler, şehre de bir aksiyon katacaklar." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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