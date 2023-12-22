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        Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kırşehir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:09
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        Kırşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kırşehir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşen Ü.A'yı kent merkezinde bir adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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