Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 104. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'e gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cacabey Meydanı'ndaki törende, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk'ün kente geldiğinde karşılandığı Gazi Parkı'nda devam eden törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Atatürk Gençlik Koşusu" yapıldı. Koşuda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Daha sonra gençler tarafından Atatürk'ün, Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defterine yazdığı metin ve Gençliğin Atatürk'e cevabı okundu.

Program, Tarih Öğretmeni Recai Yağmur'un Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinde yaşananları anlatmasıyla sona erdi.