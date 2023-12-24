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        Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 104. yıl dönümü kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'e gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 14:16 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:16
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        Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 104. yıl dönümü kutlandı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kırşehir'e gelişinin 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Cacabey Meydanı'ndaki törende, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk'ün kente geldiğinde karşılandığı Gazi Parkı'nda devam eden törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Atatürk Gençlik Koşusu" yapıldı. Koşuda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Daha sonra gençler tarafından Atatürk'ün, Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defterine yazdığı metin ve Gençliğin Atatürk'e cevabı okundu.

        Program, Tarih Öğretmeni Recai Yağmur'un Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinde yaşananları anlatmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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