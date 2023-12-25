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        Kırşehir'de şehit ve gazi derneklerinden terör saldırılarına tepki

        Kırşehir'deki şehit ve gazi dernekleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:33
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        Kırşehir'de şehit ve gazi derneklerinden terör saldırılarına tepki
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        Kırşehir'deki şehit ve gazi dernekleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarını protesto etti.

        Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yazılı açıklamasında, saldırılarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

        Vatan için canlarını siper eden şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini vurgulayan Kılıçaslan, "Bu alçak saldırının hesabı devletimiz tarafından misliyle sorulacaktır, bundan şüphemiz yok. Bizi bu alçak saldırılarla korkutacaklarını ya da susturacaklarını düşünmesinler. Yarınlarından vazgeçenlerin değerli emanetleri sonsuza kadar başımızın tacıdır." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya da şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa diledi.

        Yaşanan terör saldırılarını şiddet ve nefretle kınayan Kaya, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için kararlılıkla hainlerin üzerine giden TSK mensuplarının her zaman yanında ve arkalarında olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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