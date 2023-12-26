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        Kırşehir'de karayolları ekiplerinin yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi ediliyor

        Kırşehir'de yol kenarında bulunan yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:52 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:54
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        Kırşehir'de karayolları ekiplerinin yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi ediliyor
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        Kırşehir'de yol kenarında bulunan yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kent merkezine bağlı Ecikağıl köyü yakınlarında çalışan karayolları ekipleri, yol kenarında yaralı halde kızıl şahin buldu.

        Ekipler, tedavisi için yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

        Kızıl şahin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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