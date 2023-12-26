Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de polisten dolandırıcılık uyarısı

        Kırşehir'de polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 13:44 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de polisten dolandırıcılık uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı uyardı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce kentte halkın yoğun olduğu park ve meydanlarda, işlek cadde ve sokaklarda çalışma yürütüldü.

        Yeni yöntemlerle insanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı mağduriyet oluşmaması için polisler vatandaşı bilinçlendirmeye çalıştı.

        Polisler, Yeraltı Çarşısı, Cacabey Meydanı ve Terme Caddesi'nde, 181 vatandaş ve esnafa ulaşarak dolandırıcılık ve iş yeri güvenliği konularında uyarıda bulundu.

        Ekipler, insanları rahatsız ederek para talep eden, para yerine gıda yardımı yapılması konusunda ısrarcı olan mendil, hediyelik eşya satışı yapan veya dilenen kişilere karşı da dikkatli olunmasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Hasta yakını hemşireyi yumrukladı!
        Hasta yakını hemşireyi yumrukladı!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de karayolları ekiplerinin yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi...
        Kırşehir'de karayolları ekiplerinin yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi...
        Atatürk'ün Kaman'a gelişinin 104. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Kaman'a gelişinin 104. yıl dönümü kutlandı
        Kırşehir'de şehit ve gazi derneklerinden terör saldırılarına tepki
        Kırşehir'de şehit ve gazi derneklerinden terör saldırılarına tepki
        Okul Sporları Voleybol Gençler A Yarı Finalleri Kırşehir'de başladı
        Okul Sporları Voleybol Gençler A Yarı Finalleri Kırşehir'de başladı
        Kırşehir'de yakalanan DEAŞ üyesi 2 şüpheli sınır dışı edilecek
        Kırşehir'de yakalanan DEAŞ üyesi 2 şüpheli sınır dışı edilecek
        Kırşehir'de terör saldırıları protesto edildi
        Kırşehir'de terör saldırıları protesto edildi