Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        KESOB Başkanı Öztürk'ten sahte alkol uyarısı

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, sahte alkol tüketimine karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:14 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        KESOB Başkanı Öztürk'ten sahte alkol uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, sahte alkol tüketimine karşı uyardı.

        Öztürk, yazılı açıklamasında, sahte alkol üreticilerinin hem vatandaşın sağlığıyla oynadığını hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini belirterek, yeni yıl öncesinde sahte alkole karşı dikkatli olunmasını istedi.

        Yeni yıl ve yılbaşının yaklaşmasıyla sahte alkolün piyasaya çıkmaya başladığını, emniyetin sıkı çalışmaları bulunduğunu anımsatan Öztürk, maruz kalındığında insanları ölüme götüren sahte alkole karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

        Öztürk, üretim maliyetinden kaçmak için genellikle denetimsiz veya kaçak yollarla üretilen sahte alkolün içinde yer alan zararlı maddelerin insan sağlığını hiçe saydığını ve tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        Masaj salonunda çalışan kadına kezzaplı saldırı!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        Demirkubuz, Ceylan ile ilgili suskunluğunu bozdu
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti
        KAEÜ öğrencileri şehitler için yürüdü
        KAEÜ öğrencileri şehitler için yürüdü
        Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü
        Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü
        Kırşehir'de polisten dolandırıcılık uyarısı
        Kırşehir'de polisten dolandırıcılık uyarısı
        Kırşehir'de karayolları ekiplerinin yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi...
        Kırşehir'de karayolları ekiplerinin yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi...
        Atatürk'ün Kaman'a gelişinin 104. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Kaman'a gelişinin 104. yıl dönümü kutlandı