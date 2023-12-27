KESOB Başkanı Öztürk'ten sahte alkol uyarısı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, sahte alkol tüketimine karşı uyardı.

Öztürk, yazılı açıklamasında, sahte alkol üreticilerinin hem vatandaşın sağlığıyla oynadığını hem de ülke ekonomisine zarar verdiğini belirterek, yeni yıl öncesinde sahte alkole karşı dikkatli olunmasını istedi.

Yeni yıl ve yılbaşının yaklaşmasıyla sahte alkolün piyasaya çıkmaya başladığını, emniyetin sıkı çalışmaları bulunduğunu anımsatan Öztürk, maruz kalındığında insanları ölüme götüren sahte alkole karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

Öztürk, üretim maliyetinden kaçmak için genellikle denetimsiz veya kaçak yollarla üretilen sahte alkolün içinde yer alan zararlı maddelerin insan sağlığını hiçe saydığını ve tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.