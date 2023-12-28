Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Okul Sporları Voleybol Gençler Yarı Final müsabakaları Kırşehir'de tamamlandı

        Kırşehir'de tamamlanan Okul Sporları Voleybol Gençler Yarı Final müsabakalarında finalistler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul Sporları Voleybol Gençler Yarı Final müsabakaları Kırşehir'de tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de tamamlanan Okul Sporları Voleybol Gençler Yarı Final müsabakalarında finalistler belli oldu.

        Müsabakalara Ankara, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Kayseri, Tokat ve Nevşehir ile KKTC'den 350'den fazla sporcu ve antrenör katıldı.

        Aşıkpaşa ve Kırşehir spor salonlarında oynanan maçlarda kızlarda Ankara Keçiören Okyanus Koleji ve Ankara TVF Spor Lisesi, erkeklerde ise Adana TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi ve Ankara TVF Spor Lisesi finale yükseldi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, başarılı sporculara madalya ve belge takdim etti.

        Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 gün boyunca Kırşehir'de prestijli, güzel ve çekişmeli maçlar yaşandığını söyledi.

        Tüm takımların parkede ciddi mücadele gösterdiğini vurgulayan Şahin, "Voleybol, Türkiye'de en önemli branşlardan biri. Hem seyir zevki hem tribünlerin ciddi takipleri ile voleybol ülkesi olduğumuzu okul sporlarında da görmüş olduk. Sporcu ve antrenörlerimiz Ahilik şehri Kırşehir'den keyifli ve mutlu ayrılıyor. Türkiye finallerinde mücadele edecek takımlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Yılbaşını evde kutlamanın maliyeti iki katına çıktı
        Motokuryenin ölümünde çok acı tesadüf!
        Motokuryenin ölümünde çok acı tesadüf!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Komşu'da Türk rüzgarı!
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Terk ettikleri araçları çığ altında kaldı!
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Asgari ücret zammı en çok hangi sektörleri etkiliyor?
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        "3 gün içerisinde 59 teröristi gömdük"
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Dev AVM'lerden konkordato kararı
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        "Kupayı alıp gelmek istiyoruz"
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları

        Benzer Haberler

        KESOB Başkanı Öztürk'ten sahte alkol uyarısı
        KESOB Başkanı Öztürk'ten sahte alkol uyarısı
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti
        KAEÜ öğrencileri şehitler için yürüdü
        KAEÜ öğrencileri şehitler için yürüdü
        Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü
        Kırşehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü
        Kırşehir'de polisten dolandırıcılık uyarısı
        Kırşehir'de polisten dolandırıcılık uyarısı
        Kırşehir'de karayolları ekiplerinin yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi...
        Kırşehir'de karayolları ekiplerinin yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi...