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        Kırşehir'de tarım, hayvancılık ve ağaçlandırma çalışmaları

        Kırşehir'de 2023 yılında tarım, hayvancılık ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında çeşitli projeler hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 14:00 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:00
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        Kırşehir'de tarım, hayvancılık ve ağaçlandırma çalışmaları
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        Kırşehir'de 2023 yılında tarım, hayvancılık ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında çeşitli projeler hazırlandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 295 bin büyükbaş ve 410 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunan Kırşehir'de sayıların artırılması ve geliştirilmesi için bazı projeler hazırlandı.

        Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında "Kırşehir'de KOP ile Seracılık Yaygınlaşıyor" projesiyle 30 çiftçiye yüksek tünel sera, "KOP ile Sürü Yöneticilerine Destek Oluyoruz" projesi kapsamında ise 25 yetiştiriciye küçükbaş hayvan ağılı kurulumu sağlandı.

        Basınçlı Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi projesi kapsamında 14 üreticiye 1 milyon 185 bin 810 lira hibe ödenirken, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesiyle de13 proje için büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliğiyle süt ve besi sığırcılığı alanlarında toplam 3 milyon 250 bin lira hibe ödemesi gerçekleşti.

        Öte yandan, 2023 yılında Kırşehir'de 500 hektar alanda toplamda 400 bin fidan dikimi yapılırken, 7 hektar alan büyüklüğündeki Neşet Ertaş Millet Ormanı oluşturuldu. Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla 15 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu.

        Çalışmalarla son 25 yılda Kırşehir'in orman varlığı yüzde 3'ten yüzde 7’ye çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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