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        Kırşehir Valisi Buhara'dan yeni yıl mesajı

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 14:10 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:10
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        Kırşehir Valisi Buhara'dan yeni yıl mesajı
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        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Buhara, mesajında, büyük bir gururla kutladıkları Cumhuriyet'in 100. yılının ardından yeni bir yıla adım attıklarını belirtti.

        Kırşehir'in sahip olduğu bütün imkanları kullanarak ortak bir iradeyle gerçekleştirilen çalışmalarla kentin kalkınması ve modern hale gelmesi için yeni yılda gayretlerinin süreceğini aktaran Buhara, birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel bir Kırşehir için huzur ve refah içinde yatırım ve hizmet üreteceklerini dile getirdi.

        Buhara, 2023 yılında milletçe yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem afetini yaşadıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Temennimiz dünyanın hiçbir yerinde bir daha böyle büyük felaketlerin yaşanmamasıdır. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Vatanımızın birliği, dirliği ile vatan ve bayrak için şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Yine bütün dünyanın gözleri önünde Filistinli kardeşlerimize karşı işlenen insanlık suçunun bir an önce son bulmasını diliyorum. Dostluk, kardeşlik ve dayanışmamızın daim olması, sağlık, barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileklerimle 2024 yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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