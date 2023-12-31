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        Kırşehir'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti

        Kırşehir'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 31.12.2023 - 14:28
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        Kırşehir'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti
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        Kırşehir'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kent merkezine bağlı Dedeli köyünde 17 Aralık'ta iki ikamete pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan V.U. (58), 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Köyde, 17 Aralık'ta iki ikamete kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açılmış, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgisi olduğu iddia edilen Ö.G. ve D.U. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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