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        Masa tenisinde "Uçan Raketler Projesi" Kırşehir'de tanıtıldı

        Masa tenisinde çocuk ve gençlere düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırılması ve yetenekli sporcuların keşfedilmesi amacıyla hayata geçirilen "Uçan Raketler Projesi"nin tanıtımı, Kırşehir'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:46
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        Masa tenisinde "Uçan Raketler Projesi" Kırşehir'de tanıtıldı
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        Masa tenisinde çocuk ve gençlere düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırılması ve yetenekli sporcuların keşfedilmesi amacıyla hayata geçirilen "Uçan Raketler Projesi"nin tanıtımı, Kırşehir'de yapıldı.

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Hitit Bilgisayar Hizmetleri şirketi iş birliğinde hazırlanan projenin Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, masa tenisi masaları, raketleri ve ekipmanlarının okullara yeni bir ivme kazandırdığını söyledi.

        Kırşehir'in spora yatkınlığıyla bilindiğini, bundan sonra özel olarak masa tenisiyle de tanınan illerden birisi olacağını vurgulayan Buhara, "Öğrencilerimizin sporla ilgilenmesi, teneffüs, öğle arası veya beden eğitimi derslerinde masa tenisi yapmaları paha biçilemez. Memleketimizin iş insanlarıyla, federasyonlarıyla ortak iş yapma kültürünü arttırarak devam ettirmemiz lazım. Bu anlamda bu tarz organizasyonlar bize motivasyon kaynağı ve örnek teşkil etmektedir." diye konuştu.

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen de dağıtılan masalarda geleceğin şampiyon sporcularının yetiştirilmesini beklediklerini aktardı.

        Türkiye şampiyonu olacak sporcuların Kırşehir'den yetişmesini ümit ettiklerini vurgulayan Çimen, "Özellikle geleceğimiz olan gençlere spor yaptırmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spor salonlarına davet etmek için yaptığımız organizasyonlardan birisi de bu. Umarım amacına ulaşacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Hitit Bilgisayar Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, "Uçan Raketler Projesi"ni topluma sürdürülebilir katkı sağlama yaklaşımıyla tasarladıklarını ve uzun soluklu bir proje olduğunu belirtti.

        Çocukları masa tenisiyle buluşturmayı, sağlıklı yaşam ve düzenli spor yapma alışkanlığı kazanmalarını amaçladıklarını aktaran Karaağaç, "Kırşehir ile projeden faydalanan okul sayısı 411, öğrenci sayısı 160 bin, antrenörlük eğitimi alan öğretmen sayısı da 430'a ulaşmaktadır." şeklinde konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen de emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler masa tenisi maçı yaptı.

        Kentte 4 bine yakın öğrencinin faydalanacağı proje kapsamında, 58 masa tenisi masası, 580 raket ve 5 bin 800 masa tenisi topu, 57 okulda çocuk ve gençlerin kullanımına sunulacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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