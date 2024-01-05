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        Kırşehir'de fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda biri yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:24
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        Kırşehir'de fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Kırşehir'de bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda biri yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhuş yapıldığını belirledikleri bir ikamete Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

        Adresteki M.B, R.M. ve yabancı uyruklu kadın M.B. gözaltına aldı, şüphelilerin üzerinden çıkan 20 bin liraya el konulup ev mühürlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu M.B. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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