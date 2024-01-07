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        Kırşehir'de vatandaşlar umreye uğurlandı

        Kırşehir'de umreye gidecek 63 vatandaş uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:33
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        Kırşehir'de vatandaşlar umreye uğurlandı
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        Kırşehir'de umreye gidecek 63 vatandaş uğurlandı.

        Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 63 kişilik umre kafilesi için Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve salavatların okunduğu programda konuşan İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Mustafa Yayla, umrenin önemine dikkati çekerek, "Rabbim çıkmış olduğunuz bu kutsal yolda cümlenize hayırlı ve makbul bir umre vazifesi yapmış şekilde evinize dönmeyi nasip eylesin. Allah kabul etsin." ifadesini kullandı.

        Yayla'nın konuşmasının ardından 63 kişilik kafile tekbirler eşliğinde uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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