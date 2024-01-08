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        Kırşehir'de engelliler, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda şehitleri unutmadı

        Kırşehir'de, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda görme ve bedensel engelliler, 23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri, fotoğraflarının ve künyelerinin yer aldığı posterlerle andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 15:55 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:55
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        Kırşehir'de engelliler, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda şehitleri unutmadı
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        Kırşehir'de, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda görme ve bedensel engelliler, 23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri, fotoğraflarının ve künyelerinin yer aldığı posterlerle andı.

        Görme ve bedensel engelliler ile aileleri, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne geldi. Burada 12 şehit askerin her biri için fotoğraf ve künyelerinin yazdığı posterler ile "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." pankartlar açtı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına gül bırakıldı.

        Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'na son dönemde yaşanan acı olay nedeniyle hüzünle girdiklerini belirterek, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz. Görme engelli arkadaşlarımızın yanı sıra otizmli, down sendromlu ve bedensel engellilerimiz de buradalar. Onlarla beraber 12 şehidimiz andık." diye konuştu.

        Görme engelli Necdet Manav da "Bu yıl görme engelliler haftasını çalgılı, sözlü, eğlenceli yapmak istemedik. 12 şehidimizin anısına duamızı yaptık." dedi.

        Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Bahattin Kaya, Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yunus Erdoğdu da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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