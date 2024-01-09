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        Kırşehir'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

        Kırşehir'de alkollü ürünler satan iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:25 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:25
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        Kırşehir'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
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        Kırşehir'de alkollü ürünler satan iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde alkollü ürünler satan iş yerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin bir binanın bahçesinde tatlı yedikleri sırada gözetledikleri iş yerinin kapanmasının ardından kapıyı kırarak içeri girdiklerini tespit etti.

        Kimliklerinin R.A. (30) ve A.D (19) olduğu belirlenen zanlılar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A, hakimlikçe tutuklandı, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kapıyı kıran şüphelilerin 10 dakika arayla iki kez girdikleri iş yerinden alkollü içecek çaldıkları görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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