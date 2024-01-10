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        Kırşehirli esnaf su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı

        Kırşehir'de Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde demir doğrama işi yapan Ramazan Kızıl, bahçesindeki işlerde kullanmak üzere su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:47
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        Kırşehirli esnaf su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı
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        Kırşehir'de Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde demir doğrama işi yapan Ramazan Kızıl, bahçesindeki işlerde kullanmak üzere su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı.

        Kızıl, AA muhabirine, tasarladığı aracı, otomobilden çıkma şanzıman ve diferansiyel, su motoru, hurda malzeme kullanarak iş yerinde ürettiğini söyledi.

        Saatte 20-25 kilometre hıza ulaşabilen aracını 2 dönümlük bahçesini sürmede ve yük taşımada kullanacağını belirten Kızıl, "Traktörün ismini 'Çağdaş' koydum. Destek bulabilirsem daha büyüğünü yapmayı hedefliyorum. Bahçemizde römork takarak kullanacağız. İnsan gücünü sıfıra indirmiş olacağız. Bahçe işlerimizi çok hızlı ve konforlu şekilde yapacağız inşallah." dedi

        Kızıl'ın tasarladığı traktörü inceleyen site esnafı İsa Çözen de "Genç girişimcilere ve esnafa imkan sunulduğu zaman neler yapabileceğini görmüş olduk. Sanayi sitesindeki diğer esnafa, genç girişimcilere örnek teşkil ettiğini düşünüyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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