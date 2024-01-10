KAEÜ öğrencilerine "Türk vergi sistemi ve vergi bilinci" konferansı verildi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik "Türk vergi sistemi ve vergi bilinci" konferansı düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik "Türk vergi sistemi ve vergi bilinci" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakistan Amfisi'nde düzenlenen konferansta konuşan Dekan Prof. Dr. Nur Çetin, öğrencilerin bu şekilde konferanslarla kendilerini geliştirdiklerini, teorinin dışında uygulama alanları hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

Konferansını veren Kırşehir İl Defterdarı Mustafa Kurt da Hazine ve Maliye Bakanlığının organizasyon yapısı, misyonu ile Kırşehir Defterdarlığına bağlı merkez ve ilçe birimleri hakkında bilgi verdi.

Kurt, vergi tahakkuk ve tahsilatının nasıl yapıldığını aktaran Kurt, devletin vergi gelirlerini kamu yararına harcadığını ifade etti.

Konferansa, öğrenci ve akademisyenler katıldı.