Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:48 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul ve Yalova'da yakalanan H.M.S, E.D, D.O.Ç, K.T, E.C.S, B.U, S.T, A.U, S.K, F.Y, M.E, S.H. ve N.M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

        Önceki gün, 20 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-12 operasyonları kapsamında, "0850"li numaralar üzerinden iletişim kuran, "TÜVTÜRK muayene istasyonlarından araç muayene randevusu alınmasına" yönelik hizmet verdiklerini ve arayanlara vergi, trafik cezası ödemelerinin bulunduğunu söyleyerek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli İstanbul ve Yalova'da yakalanarak Kırşehir'e getirilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kırşehir Valisi Buhara'dan Regaip Kandili mesajı
        Kırşehir Valisi Buhara'dan Regaip Kandili mesajı
        KAEÜ öğrencilerine "Türk vergi sistemi ve vergi bilinci" konferansı verildi
        KAEÜ öğrencilerine "Türk vergi sistemi ve vergi bilinci" konferansı verildi
        Kırşehir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Kırşehir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Kırşehirli esnaf su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı
        Kırşehirli esnaf su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı
        Kırşehir'de soba gazından zehirlenen kişi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı
        Kırşehir'de soba gazından zehirlenen kişi öldü, karısı hastaneye kaldırıldı
        Kırşehir'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
        Kırşehir'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı