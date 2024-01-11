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        Kırşehir Valisi Buhara'dan Regaip Kandili mesajı

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Regaip Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:57 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:57
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        Kırşehir Valisi Buhara'dan Regaip Kandili mesajı
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        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Regaip Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

        Buhara mesajında, kandil gecelerinin barış, kardeşlik ve insani ilişkilerin geliştirilmesi için fırsat olduğunu belirtti.

        Regaip gecesine bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Buhara, "Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak idrak ettiğimiz üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'nin başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Müslümanların birlik ve kardeşliğine, insanlığın barış ve huzuruna, sevdiklerimizin dirlik ve esenliğine, bilhassa Filistin'de yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulması için yaptığımız dualarımızın kabulüne vesile olmasını diliyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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