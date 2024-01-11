Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        İç Anadolu'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

        Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir'deki camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 20:36 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İç Anadolu'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir'deki camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kayseri'de Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Hunat Camisi'nde program düzenlendi.

        Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

        Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de Regaip Kandili dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit ve ilahiler okundu.

        İl Müftüsü Mustafa Tekin, Regaip Kandili'nin önemi, üç aylar ve ramazan ayında yapılması gerekenleri anlattı.

        Programda, şehitler ve Gazze'deki Müslümanlar için dua edildi.

        - Nevşehir

        Nevşehir'deki camilerde Regaib Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kurşunlu Camisindeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Programın ardından Nevşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Buruk'tan hakem ve penaltı tepkisi!
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        "Kadro planlamasının iflas beyanı!"
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de, 'Sibergöz-12' operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyede
        Kırşehir'de, 'Sibergöz-12' operasyonunda yakalanan 13 kişi adliyede
        Kırşehir Valisi Buhara'dan Regaip Kandili mesajı
        Kırşehir Valisi Buhara'dan Regaip Kandili mesajı
        Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk e...
        Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk e...
        KAEÜ öğrencilerine "Türk vergi sistemi ve vergi bilinci" konferansı verildi
        KAEÜ öğrencilerine "Türk vergi sistemi ve vergi bilinci" konferansı verildi
        Kırşehir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Kırşehir'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlend...
        Kırşehirli esnaf su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı
        Kırşehirli esnaf su motoru ve hurda malzemeden traktör yaptı