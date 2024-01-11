İç Anadolu'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir'deki camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir'deki camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kayseri'de Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Hunat Camisi'nde program düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.

- Kırşehir

Kırşehir'de Regaip Kandili dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, Regaip Kandili'nin önemi, üç aylar ve ramazan ayında yapılması gerekenleri anlattı.

Programda, şehitler ve Gazze'deki Müslümanlar için dua edildi.

- Nevşehir

Nevşehir'deki camilerde Regaib Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kurşunlu Camisindeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programın ardından Nevşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.