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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 22:01 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:01
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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Kırşehir'de, Sibergöz-12 operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İstanbul ve Yalova'da yakalanan H.M.S, E.D, D.O.Ç, K.T, E.C.S, B.U, S.T, A.U, S.K, F.Y, M.E, S.H. ve N.M.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M.S, D.O.Ç ve E.C.S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        E.D ve N.M.İ, adli kontrol şartıyla diğerleri ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Önceki gün, 20 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-12 operasyonları kapsamında, "0850"li numaralar üzerinden iletişim kuran, "TÜVTÜRK muayene istasyonlarından araç muayene randevusu alınmasına" yönelik hizmet verdiklerini ve arayanlara vergi, trafik cezası ödemelerinin bulunduğunu söyleyerek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli İstanbul ve Yalova'da yakalanarak Kırşehir'e getirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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