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        Kırşehir'de 2023 yılında 7 bin 202 asayiş olayı gerçekleşti

        Kırşehir'de 2023 yılında 7 bin 202 asayiş olayının gerçekleştiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:54
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        Kırşehir'de 2023 yılında 7 bin 202 asayiş olayı gerçekleşti
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        Kırşehir'de 2023 yılında 7 bin 202 asayiş olayının gerçekleştiği bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2023 yılında kent genelinde 7 bin 202 asayiş olayı gerçekleşti ve bu olayların yüzde 99,6'sı aydınlatıldı.

        Yıl içerisinde gerçekleşen asayiş olaylarında da 97 şüpheliye işlem yapıldı, 54 tabanca, 15 kurusıkı, 66 av tüfeği, 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

        Öte yandan, terör örgütlerine yönelik kent genelinde 2023 yılında 40 operasyon yapıldı.

        Operasyonlarda yakalanan 23 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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