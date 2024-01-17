Kırşehir Valisi Buhara, şehit aileleri ve gazilerle buluştu Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kırşehir Şubesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Kırşehir Şubesi, Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kırşehir Şubesi ile Kırşehir Şehit Aileleri Derneğini ziyaret etti.

Ziyaretlerde, şehit yakınları ve gazilerle görüşen Buhara, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazilere de minnetlerini sundu.