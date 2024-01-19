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        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

        Kırşehir'de 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenciler karne sevinciyle yarıyıl tatiline başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:47
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        Kırşehir'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı
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        Kırşehir'de 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenciler karne sevinciyle yarıyıl tatiline başladı.

        Kırşehir'de yarıyıl tatilinde 224 okulda 43 bin 298 öğrenci karne aldı. Kırşehir Gülşehri İlkokulunda düzenlenen törende öğrenciler, velileri eşliğinde karnelerini aldı.

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, öğrencilere karnelerini verdi, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        Öğrencilere kitap hediye eden Vali Buhara ve Gülşen, öğrencilere yarıyıl tatilini en iyi şekilde geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Okullarda eğitim öğretimin ikinci dönemi 5 Şubat Pazartesi başlayacak.

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