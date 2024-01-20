KAEÜ Rektörü Karahocagil ve İl Jandarma Komutanı Gülecen, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Anadolu Ajansının

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