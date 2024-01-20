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        KAEÜ Rektörü Karahocagil ve İl Jandarma Komutanı Gülecen, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:30 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:39
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        KAEÜ Rektörü Karahocagil ve İl Jandarma Komutanı Gülecen, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
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        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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