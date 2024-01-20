KAEÜ Rektörü Karahocagil ve İl Jandarma Komutanı Gülecen, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Anadolu Ajansının
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Anadolu Ajansının
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