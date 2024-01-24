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        Kırşehir'de sürücülere güvenli sürüş kuralları anlatıldı

        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca kentteki bir lastik fabrikasında çalışan sürücülere genel trafik ve güvenli sürüş kuralları anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:20
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        Kırşehir'de sürücülere güvenli sürüş kuralları anlatıldı
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        Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca kentteki bir lastik fabrikasında çalışan sürücülere genel trafik ve güvenli sürüş kuralları anlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler. trafik kazalarının azaltılması, sürücülerin birbirlerini tehlikeye düşürmeden araç kullanmaları için çalışmalarını sürdürdü.

        Kentteki bir lastik fabrikasının konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, 110 sürücüye kış şartlarında hız bakımından daha yavaş ve sürücü açısından daha dikkatli ve kontrollü olunması, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması, şerit ihlali gibi konularda uyarılarda bulunuldu.

        Kar, yağmur, sisli hava şartlarına bağlı ölümlü, yaralanmalı ve hasarlı trafik kazalarını en aza indirilmesi amaçlanarak, sürücülerin trafikte dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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