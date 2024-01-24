Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir Müftülüğünce öğrencilere yönelik kamp düzenlendi

        Kırşehir İl Müftülüğünce "Gençliğe Değer" projesi kapsamında ara dönem kamp programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir Müftülüğünce öğrencilere yönelik kamp düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir İl Müftülüğünce "Gençliğe Değer" projesi kapsamında ara dönem kamp programı gerçekleştirildi.

        İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü Mustafa Tekin, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen "Gençliğe Değer" projesindeki öğrencilerle buluştu.

        Kent merkezindeki Nazmi Gökbulut Camisi'nde yapılan ara dönem kampında konuşan Tekin, projenin, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak, gençlere yönelik hizmetlere ivme kazandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

        Öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerini hedeflediklerini vurgulayan Tekin, projeyle güzel faaliyetler yapan öğrenciler ve emeği geçen personele teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü!
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        "Ödeme iste" sistemi nasıl çalışıyor?
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        Ukrayna doğumlu Miss Japonya, eleştirilerin hedefinde
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        Kiracısını tabancayla yaralayan emekli polise tahliye
        Kiracısını tabancayla yaralayan emekli polise tahliye
        Kırşehir'de sürücülere güvenli sürüş kuralları anlatıldı
        Kırşehir'de sürücülere güvenli sürüş kuralları anlatıldı
        Bankada sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulundu
        Bankada sırası gecikince asılsız bomba ihbarında bulundu
        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, ziyaretlerde bulundu
        Kırşehir FSK - Afyonspor: 1-1
        Kırşehir FSK - Afyonspor: 1-1
        Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi
        Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi