Kırşehir Müftülüğünce öğrencilere yönelik kamp düzenlendi

Kırşehir İl Müftülüğünce "Gençliğe Değer" projesi kapsamında ara dönem kamp programı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü Mustafa Tekin, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen "Gençliğe Değer" projesindeki öğrencilerle buluştu.

Kent merkezindeki Nazmi Gökbulut Camisi'nde yapılan ara dönem kampında konuşan Tekin, projenin, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak, gençlere yönelik hizmetlere ivme kazandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerini hedeflediklerini vurgulayan Tekin, projeyle güzel faaliyetler yapan öğrenciler ve emeği geçen personele teşekkür etti.