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        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı

        Kırşehir'de 13 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:59 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:00
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        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı
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        Kırşehir'de 13 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari F.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, F.K'yi kent merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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