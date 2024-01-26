Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı

Kırşehir'de 13 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari F.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, F.K'yi kent merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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