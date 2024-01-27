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        Kırşehir'de huzurevi sakininden Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış

        Kırşehir Huzurevi'nde kalan Saniye Gürler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) 100 bin lira bağış yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:54
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        Kırşehir'de huzurevi sakininden Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış
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        Kırşehir Huzurevi'nde kalan Saniye Gürler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) 100 bin lira bağış yaptı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 bin lira nakdi bağışta bulunan huzurevi sakini Gürler'e vakıf tarafından altın madalya ve berat belgesi gönderildi.

        Kırşehir Valisi ve TSKGV Kırşehir Tanıtım Kurulu Fahri Başkanı Hüdayar Mete Buhara, makamında Gürler'le bir araya gelerek madalya ve belgesini takdim etti.

        Buhara, "Huzurevi sakinlerimizden Saniye teyzemiz yapmış olduğu nakdi bağışla yüce gönüllülüğünü gösterdi. Kendisine duyarlılık ve vakfa desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Saniye teyzemizin bu davranışı, milletimizin vatanına ve ordusuna olan bağlılığının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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