Kırşehir'de jandarma personeline KBRN eğitimi verildi

Kırşehir'de jandarma personellerine yönelik Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD uzmanlarınca Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Tabur Komutanlığı personeline KBRN'nin tanıtımı, ikaz alarm ve işaretler, kimyasal tehditler hakkında bilgi verildi.

Kimyasal olaylar ve saldırılardan korunma, şüpheli paket ve durumlarda yapılması gerekenler, biyolojik saldırılar, şarbon, radyasyon çeşitleri, radyasyonun insan sağlığına etkileri ve korunma yöntemleri, nükleer durumları anlatan uzmanlar, KBRN'nin uygulamalarına dönük teorik bilgi paylaştı.

Temel KBRN bilgisinin yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı alınacak tedbirlerden bahseden AFAD uzmanları, KBRN olaylarında maske ve koruyucu kıyafetin, her türlü gaza duyarlı olan detektörün nasıl kullanılmaları gerektiğini uygulamalı gösterdi.