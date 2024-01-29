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        Kırşehir'de jandarma personeline KBRN eğitimi verildi

        Kırşehir'de jandarma personellerine yönelik Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 29.01.2024 - 15:52
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        Kırşehir'de jandarma personeline KBRN eğitimi verildi
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        Kırşehir'de jandarma personellerine yönelik Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi verildi.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD uzmanlarınca Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Tabur Komutanlığı personeline KBRN'nin tanıtımı, ikaz alarm ve işaretler, kimyasal tehditler hakkında bilgi verildi.

        Kimyasal olaylar ve saldırılardan korunma, şüpheli paket ve durumlarda yapılması gerekenler, biyolojik saldırılar, şarbon, radyasyon çeşitleri, radyasyonun insan sağlığına etkileri ve korunma yöntemleri, nükleer durumları anlatan uzmanlar, KBRN'nin uygulamalarına dönük teorik bilgi paylaştı.

        Temel KBRN bilgisinin yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı alınacak tedbirlerden bahseden AFAD uzmanları, KBRN olaylarında maske ve koruyucu kıyafetin, her türlü gaza duyarlı olan detektörün nasıl kullanılmaları gerektiğini uygulamalı gösterdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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