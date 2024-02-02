GÜNCELLEME - Kırşehir'de köpeğe şiddet uygulayan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şiddet uygulanan köpeğin bulunması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görüntüde bir köpeğe şiddet uygulayan Afganistan uyruklu K.G.A'yı (32) kent merkezinde gözaltına aldı.

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