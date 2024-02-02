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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de köpeğe şiddet uygulayan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

        Kırşehir'de köpeğe şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 20:37 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:37
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        GÜNCELLEME - Kırşehir'de köpeğe şiddet uygulayan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
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        Kırşehir'de köpeğe şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görüntüde bir köpeğe şiddet uygulayan Afganistan uyruklu K.G.A'yı (32) kent merkezinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        K.G.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

        Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şiddet uygulanan köpeğin bulunması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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