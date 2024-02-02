GÜNCELLEME - Kırşehir'de köpeğe şiddet uygulayan şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı
Kırşehir'de köpeğe şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Kırşehir'de köpeğe şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, görüntüde bir köpeğe şiddet uygulayan Afganistan uyruklu K.G.A'yı (32) kent merkezinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
K.G.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şiddet uygulanan köpeğin bulunması için çalışma başlattı.
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