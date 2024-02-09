Kırşehir'de "6 Şubat asrın felaketi" fotoğraf sergisi açıldı

Sergiyi değerlendiren Gülşen, gazetecilere, Kırşehir AKUB ekiplerinin depremin ilk gününden itibaren olay yerine ulaşarak, kurtarma çalışmalarına katıldıklarını, 25 kişilik bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve daire amirlerinin de gezdikleri serginin ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.

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