Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Bakan Uraloğlu, Kırşehir'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz ertesi gün maaşımız bankaya yatacak mı diye düşünen Türkiye'den, 2028'i, 2035'i, 2053'ü yetmedi 2071'i planlayan bir ülke haline geldik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 18:14 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu, Kırşehir'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz ertesi gün maaşımız bankaya yatacak mı diye düşünen Türkiye'den, 2028'i, 2035'i, 2053'ü yetmedi 2071'i planlayan bir ülke haline geldik." dedi.

        Uraloğlu, AK Parti'nin Kırşehir Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

        Burada konuşan Bakan Uraloğlu, Kırşehir'e yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Türkiye'nin artık geleceği planlayan bir ülke haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Biz ertesi gün maaşımız bankaya yatacak mı diye düşünen Türkiye'den, 2028'i, 2035'i, 2053'ü yetmedi 2071'i planlayan bir ülke haline geldik. Kimin sayesinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde." dedi.

        Bakan Uraloğlu, Cumhur İttifakı olarak Kırşehir Belediye Başkanı adaylarının kazanacağına inandığını vurguladı.

        Merkezi hükümet olarak belediyelere destek vermeye devam edeceklerini aktaran Uraloğlu, "Beni de Kırşehirli bir kardeşiniz, evladınız sayın. AK Parti'mizin güzel bir sloganı var. 'Durmak yok, yola devam'. O, tam da bizim, ulaştırmacıların sloganıdır. Biz ne diyoruz? 'Durmak yok, yola devam.' Kararlıyız ve hazırız."

        Uraloğlu, daha sonra kent merkezindeki bir çay ocağında vatandaşla bir araya gelerek sohbet etti.

        AK Parti'nin Mucur ilçesindeki seçim irtibat bürosunu da ziyaret eden Uraloğlu, partililerle buluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar

        Benzer Haberler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırşehir'de konuştu:
        Bakan Uraloğlu: Ekonomik yönden güçlü olmadan, siyasi yönden güçlü olmak mü...
        Bakan Uraloğlu: Ekonomik yönden güçlü olmadan, siyasi yönden güçlü olmak mü...
        Kırşehirli dağcılar Bayraktepe'deki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi
        Kırşehirli dağcılar Bayraktepe'deki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi
        Kırşehir'de jandarmadan "Özel Misafirlerimizi Ağırlıyoruz" projesi
        Kırşehir'de jandarmadan "Özel Misafirlerimizi Ağırlıyoruz" projesi
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırşehir'de seçim irtibat ofisi açılışında k...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırşehir'de seçim irtibat ofisi açılışında k...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırşehir MALYA Tarım İşletmesi Müdürlüğünü z...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırşehir MALYA Tarım İşletmesi Müdürlüğünü z...