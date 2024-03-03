Bakan Uraloğlu, Kırşehir'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz ertesi gün maaşımız bankaya yatacak mı diye düşünen Türkiye'den, 2028'i, 2035'i, 2053'ü yetmedi 2071'i planlayan bir ülke haline geldik." dedi.

Uraloğlu, AK Parti'nin Kırşehir Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Uraloğlu, Kırşehir'e yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin artık geleceği planlayan bir ülke haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Biz ertesi gün maaşımız bankaya yatacak mı diye düşünen Türkiye'den, 2028'i, 2035'i, 2053'ü yetmedi 2071'i planlayan bir ülke haline geldik. Kimin sayesinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde." dedi.

Bakan Uraloğlu, Cumhur İttifakı olarak Kırşehir Belediye Başkanı adaylarının kazanacağına inandığını vurguladı.

Merkezi hükümet olarak belediyelere destek vermeye devam edeceklerini aktaran Uraloğlu, "Beni de Kırşehirli bir kardeşiniz, evladınız sayın. AK Parti'mizin güzel bir sloganı var. 'Durmak yok, yola devam'. O, tam da bizim, ulaştırmacıların sloganıdır. Biz ne diyoruz? 'Durmak yok, yola devam.' Kararlıyız ve hazırız."

Uraloğlu, daha sonra kent merkezindeki bir çay ocağında vatandaşla bir araya gelerek sohbet etti.

AK Parti'nin Mucur ilçesindeki seçim irtibat bürosunu da ziyaret eden Uraloğlu, partililerle buluştu.