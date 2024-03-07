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        TEI Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk, Kırşehir'de konuştu:

        TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk, iyi projeler yapabilmek için teknolojinin iyi takip edilmesi, iyi anlaşılması ve özümsenmesi gerektiğini kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:30 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:30
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        TEI Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk, Kırşehir'de konuştu:
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        TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk, iyi projeler yapabilmek için teknolojinin iyi takip edilmesi, iyi anlaşılması ve özümsenmesi gerektiğini kaydetti.

        Öztürk, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Havacılık Tarihi ve Ar-Ge" konferansında, dünyanın birçok yerinde savaşların yaşandığını ve adalet yerine gücün hakim olduğunu söyledi.

        Güçlü bir savunma sanayi ve güçlü bir Türkiye'ye her zaman ihtiyaç olduğunu vurgulayan Öztürk, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşanan ambargolarla bir havacılık anonim şirketi kurulması gerekliliğinin ortaya çıktığını anımsattı.

        Öztürk, TUSAŞ'ın son 20 yılda birçok uçak ve ekipman üretimine yoğunluk verdiğine dikkati çekerek, F-35 başlangıç tarihinin 1996 ve Su-57'nin ise 2002 olmasına rağmen halen geliştirmenin sürdüğünü, Türkiye'nin havacılık alanında önemli mesafeler aldığını anlattı.

        Sabırla çalışmayla başarının geleceğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

        "TUSAŞ'ın 16 bin çalışanı bulunuyor. 20'ye yakın ürünü var. Vecihi Hürkuş, 'Benim özgürlüğüm milli bağımsızlığa giden tek yolun milli üretimden geçtiğine olan inancıma ömrümü vakfetmekti. Çünkü başkalarının kanatlarıyla uçmaya çalışanlar Hürkuş olmazlar' diyor. Çalışın, er veya geç çabanızın mükafatını göreceksiniz. Çalışan kişi mutlaka başarıya gidecektir. Bu tür iyi projeler yapabilmek için teknolojiyi iyi takip etmek, iyi anlamak ve özümsemek gerekiyor. Detaylara vakıf olmadan gelişme yapamazsınız. Temel bilgilere de sahip olacağız. Makalesinden, kitabından patentinden, trendlerden, konferanslardan, milli çalışmalardan, dünyadaki çalışmalardan hepsini takip etmemiz gerekiyor. Kritik teknolojiyi parayla satın alamazsınız, kimse vermez."

        Ar-Ge'nin bir yatırım olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

        "Bu yatırımda en önemli değer sizlersiniz. İnsan kaynağı olmadan bunların hiçbiri olmaz. Bana, 'Türkiye nasıl gelişir' diye sorarlar, 'iyi eğitimle gelişir' derim. İyi eğitim verdiğiniz zaman ilkokulundan üniversitesine kadar Türkiye gelişir. Yol bu. Ar-Ge bir yatırımdır. Bugün para koyup yarın sonucunu alamazsınız. Bazen olumsuz sonuçlar olumlu sonuçlara dönüşür. Hiçbir şey bulamazsınız ama o elde ettiğiniz bilgiler yeni bir kapı açar. Yeni bir noktaya doğru yönelirsiniz, yeni bir gelişime ışık tutar, elde edersiniz. Yerlileştirme ve millileştirme de Ar-Ge yolu ile başarılır."

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise Türkiye'nin Hürjet, Hürkuş, KAAN, Atak, Gökbey, Aksungur gibi pek çok teknolojik ürünün son 20 yıl içinde üretildiğini dile getirdi.

        Konferansa, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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