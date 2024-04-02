Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Mucur'da seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde İlçe Seçim Kurulu, 32 sandık için yapılan itirazı kabul etmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mucur'da seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde İlçe Seçim Kurulu, 32 sandık için yapılan itirazı kabul etmedi.

        MHP temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 14 bin 380 seçmenin oy kullandığı 32 sandık için oyların yeniden sayılmasını istedi.

        İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını reddetti.

        MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Seçim Kuruluna yeniden itiraz edeceklerini söyledi.

        Mucur'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 2 bin 180 oy alan Büyük Birlik Partisi adayı Ali Şahin kazanmıştı. MHP adayı Fatih Yıldırım 2 bin 148 oy almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de yangın faciası! 15 kişi öldü, 7'si ağır 8 kişi yaralandı
        Şişli'de yangın faciası! 15 kişi öldü, 7'si ağır 8 kişi yaralandı
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Boşandığı eşiyle ilgili dedikodu iddiası! Kurşun yağmuru!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de CHP'li Ekicioğlu yeniden başkan seçildi
        Kırşehir'de CHP'li Ekicioğlu yeniden başkan seçildi
        Kırşehir'de köylere 420 çöp konteynerinin dağıtımına başlandı
        Kırşehir'de köylere 420 çöp konteynerinin dağıtımına başlandı
        AK Parti Kırşehir İl Genel Meclisi üyesi adayları projelerini tanıttı
        AK Parti Kırşehir İl Genel Meclisi üyesi adayları projelerini tanıttı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırşehir'de konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırşehir'de konuştu:
        Bülent Turan: Bu bakanlar, AK Parti üyesi değil mi?
        Bülent Turan: Bu bakanlar, AK Parti üyesi değil mi?
        Kırşehir'e savunma sanayi müjdesi
        Kırşehir'e savunma sanayi müjdesi