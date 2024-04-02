Mucur'da seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi

Mucur'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 2 bin 180 oy alan Büyük Birlik Partisi adayı Ali Şahin kazanmıştı. MHP adayı Fatih Yıldırım 2 bin 148 oy almıştı.

MHP temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 14 bin 380 seçmenin oy kullandığı 32 sandık için oyların yeniden sayılmasını istedi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde İlçe Seçim Kurulu, 32 sandık için yapılan itirazı kabul etmedi.

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