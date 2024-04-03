Kırşehir Valisi Buhara, yeni turizm rotalarını inceledi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kentteki yeni turizm rotalarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara ve beraberindekiler, Mucur ve bağlı köylerinde yeni turizm alanları oluşturulabilecek bölgeleri değerlendirdi.

Obruk Gölü ve Kepez Yeraltı Şehri'nde incelemede bulunan Vali Buhara, bu alanlarda yapılması planlanan çevre düzenlemesi, imar düzeni ve fizibilite çalışmalarına dair projeleri yerinde değerlendirdi.

Pınarkaya, Karacalı ve Kurugöl köylerine geçen Vali Buhara, vatandaşların taleplerini dinledi.