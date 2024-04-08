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        Kırşehir'de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

        Kırşehir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:50 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:50
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        Kırşehir'de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı
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        Kırşehir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı, örgütün üst düzey yöneticilerini ve kırsal faaliyetlerini anlattığı, son olarak da Van'da yaşanan olayları öven ve destek veren paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüpheli M.D, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmış, ev ve aracında yapılan aramada çok sayıda örgütsel dijital doküman ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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