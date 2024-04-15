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        Kırşehir'de anaokulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü gezdi

        Kırşehir'de anaokulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:57
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        Kırşehir'de anaokulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü gezdi
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        Kırşehir'de anaokulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal'a çiçek veren öğrenciler, müdürlük binasını gezdi.

        Çocuklara çikolata ve şeker ikramında bulunan Kartal, teşkilat hakkında bilgi verdi.

        Daha sonra polis memurlarının çalıştığı büroları gezen öğrenciler, merak ettiklerini sordu.

        Ardından Çocuk Şube Müdürlüğünce çocuklar için hazırlanan oyun odasında bir süre zaman geçiren öğrencilere, boyama kitabı ve kalem hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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