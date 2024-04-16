Kırşehir'de inşattan kablo çalarken yakalanan şüpheli tutuklandı
Kırşehir'de bir inşaattan işçilere ait kıyafetleri giyerek kablo hırsızlığı yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'de bir inşaattan işçilere ait kıyafetleri giyerek kablo hırsızlığı yaparken yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ahi Evran Mahallesi'nde bir inşaatta hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine adrese geldi.
Ekipler, beton blokların arasına gizlenen ve üzerinde işçi kıyafeti bulunan şüpheli M.E'yi yakaladı, inşaat alanını çevreleyen bariyerlerin dışında el arabası içerisinde yaklaşık 120 metre kablo ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.